Kelkit Çayı\'nda kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan 2 genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, Vali Abdullah Köklü, "İnşallah bugün bir netice almayı ümit ediyoruz" dedi.

Olay, 28 Mayıs'ta Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22), 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çay kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi, motorlu araçla birlikte çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken; İlker Parlak ile Oğuz Kale, son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNÜNDE

Kayıp 2 gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara; Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi. Ekiplerin dün yaptıkları aramalardan sonuç alınamazken; AFAD koordinesinde 216 personel, 6 dron, 8 bot ve 40 araç görev aldı. Çalışmalar 5'inci gününde de aralıksız sürüyor.

VALİ KÖKLÜ, ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Tokat Valisi Abdullah Köklü, arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelerek, "Bugün 200'ün üzerinde personel, 6 dron, 8 bot, 40 araç ve tüm personelle beraber, belediye, AFAD, jandarma, polis, kaymakamlık, valilik buradayız. Arkadaşlarla beraber süreci takip ediyoruz. İnşallah bugün bir netice almayı ümit ediyoruz. Hava da inşallah akşama kadar müsaade ederse, ümit ediyoruz ki umarım vatandaşlarımıza ulaşırız" dedi.