Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

Kelkit Çayı\'nda kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor
01.06.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kaybolan 2 genç için 5 gündür süren arama çalışmaları umut veriyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan 2 genci arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, Vali Abdullah Köklü, "İnşallah bugün bir netice almayı ümit ediyoruz" dedi.

Olay, 28 Mayıs'ta Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22), 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çay kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi, motorlu araçla birlikte çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken; İlker Parlak ile Oğuz Kale, son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI 5'İNCİ GÜNÜNDE

Kayıp 2 gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara; Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi. Ekiplerin dün yaptıkları aramalardan sonuç alınamazken; AFAD koordinesinde 216 personel, 6 dron, 8 bot ve 40 araç görev aldı. Çalışmalar 5'inci gününde de aralıksız sürüyor.

VALİ KÖKLÜ, ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Tokat Valisi Abdullah Köklü, arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelerek, "Bugün 200'ün üzerinde personel, 6 dron, 8 bot, 40 araç ve tüm personelle beraber, belediye, AFAD, jandarma, polis, kaymakamlık, valilik buradayız. Arkadaşlarla beraber süreci takip ediyoruz. İnşallah bugün bir netice almayı ümit ediyoruz. Hava da inşallah akşama kadar müsaade ederse, ümit ediyoruz ki umarım vatandaşlarımıza ulaşırız" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Güncel, Erbaa, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
16:20
Ousmane Dembele’ye şampiyonluk kutlamasında şok Havaya attılar, tutamadılar
Ousmane Dembele'ye şampiyonluk kutlamasında şok! Havaya attılar, tutamadılar
16:13
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
16:10
Akaryakıta 3 indirim birden
Akaryakıta 3 indirim birden
15:51
33 yıldır hizmet veriyordu Türkiye’nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 16:41:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kelkit Çayı'nda kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.