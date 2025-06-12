Dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçeyi ve tarım arazilerini beyaza bürüdü.
Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kısa sürede etkisini gösterdi. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar ile tarım arazileri beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan dolu yağışı nedeniyle yeni ekilen Kelkit fasulyeleri ve tarım ürünlerinin de zarar gördüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kelkit'te Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Beyaza Bürüdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?