Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesi Müderris Osman Efendi Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 1,36 gram uyuşturucu, bıçak ve bisturi ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Ö.Ş, K.K. ve Y.E.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kelkit'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?