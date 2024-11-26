Keltepe Kayak Merkezi\'nde Sezon Hazırlıkları Sürüyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları devam ediyor.

Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki merkez, 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, yoğun kar yağışının ardından yakın zamanda faaliyete geçecek kayak merkezinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Güven, ekiplerin pistlerin hazırlanması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Karın bu yıl erken yağdığını anlatan Güven, "Hem alt hem üst günübirlikte çok güzel kar yüksekliği var. Bu sene kayakçılarımız için güzel sezon olacağını düşünüyorum. 'Kayak Keltepe'de Öğrenilir' sloganıyla önümüzdeki süreçte yayınlayacağımız açılış tarihinden sonra herkesi kayak merkezimize bekliyoruz." dedi.

Güven, kayak merkezinin bu sezon 5 pistle hizmet vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Telesiyejimiz, teleskimiz, baby liftimiz ve eğitim pistlerimizle her alanda herkese hitap edeceğiz. Yeterli kar oranının olması halinde en kısa sürede tesisimizi açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sezon hazırlıkları kapsamında kayak merkezimize ulaşımın rahat sağlanması için yol güzergahında İl Özel İdaremizin çalışmaları sürüyor. Kayak merkezimizde alt günübirlikte yaklaşık 60-70 santimetre, üst günübirliğimizde de 1 metreyi aşan kar yüksekliği var. Önceki yıllara göre baktığımızda çok iyi sezon geçireceğimizi düşünüyoruz."