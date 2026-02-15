Kemah'ta Dağ Keçileri Dron ile Görüntülendi - Son Dakika
Kemah'ta Dağ Keçileri Dron ile Görüntülendi

15.02.2026 12:29
Munzur Dağları'ndaki dağ keçileri, doğa fotoğrafçısı tarafından dronla görüntülendi.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları'nın zirvelerinde sürü halinde dolaşan dağ keçileri, dron ile görüntülendi.

Munzur Dağları'nın sarp kayalıklarında özgürce dolaşan dağ keçileri, bölgenin zengin ekosistemini ve yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğayla iç içe anları kayıt altına alan doğa fotoğrafçısı Fatih Civan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı. Munzur Dağları'nın eşsiz coğrafyasında kaydedilen görüntüler, Erzincan'ın doğal güzelliklerini ve yaban hayatı potansiyelini ortaya koydu.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA

