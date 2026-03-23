Terme Belediye Meclis Başkan Vekili ve eski Ambartepe Belediye Başkanı Kemal Akbulut hayatını kaybetti.

Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Akbulut, kalp krizi nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Akbulut'un vefat haberi dolayısıyla üzgün olduğunu ifade etti.

Akbulut'un "yol arkadaşı" olduğunu vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"O, benim için sadece bir çalışma arkadaşı değil, Ambartepe'den Kesikkaya'ya kadar o dağlarda vatan sevdasıyla atan nabzımızdı. Hastalık sürecinde dualarımızla yanındaydık ancak kaderin önüne geçemedik. Sana söz veriyorum Kemal Başkanım; o köylerde beraber kurduğumuz hiçbir hayali yarım bırakmayacak, emanetine sahip çıkacağız. Mekanın cennet, makamın ali olsun."

Akbulut için yarın saat 11.30'da Terme Belediye binası önünde tören düzenlenecek.

Akbulut'un cenazesi, öğle namazının ardından Terme Pazar Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ambartepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.