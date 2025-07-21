Kemal Güven Aydoğan Cinayeti: Yargılama 24 Eylül'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kemal Güven Aydoğan Cinayeti: Yargılama 24 Eylül'de

21.07.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 2013'te öldürülen Aydoğan'ın cinayetiyle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlanacak.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2013 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kemal Güven Aydoğan cinayetine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına 24 Eylül'de başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, N.Y, B.K, Ş.K. ve H.K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin tensip zaptı hazırladı.

Mahkeme, davanın 24 Eylül'de görülmesini kararlaştırdı.

İddianame

Mamak ilçesinde yaşayan Kemal Güven Aydoğan, 2013'te evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Uzun süre "faili meçhul" olarak kalan soruşturma, elde edilen yeni delillerle 12 yıl sonra tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet zanlıları N.Y, B.K, Ş.K. ile H.K. hakkında iddianame düzenledi.

Olay yerine ilişkin fotoğraflar ve alınan beyanlara yer verilen iddianamede, sanıkların arasındaki telefon görüşmelerinin, olayın gerçekleştiği sabah erken saatlerde olması sebebiyle hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklardan Ş.K'nin olay yerinde ateş ettiği, saçmaların evin önündeki motosiklete isabet ettiği, ardından evden çıkan maktulün ikinci atışla vurulduğu aktarıldı.

Olayda kullanılan tüfeğin ise sanıklar Ş.K. ve N.Y. tarafından Elmadağ'daki bir adrese götürüldüğü, burada tüfeğin dereye atıldığı yönündeki beyanların araştırıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, çalışmalar sonucu söz konusu tüfeğin bulunduğu ve muhafaza altına alındığı kaydedildi.

Sanıklar N.Y, B.K, Ş.K. ile H.K'nin, maktul Kemal Güven Aydoğan'ı fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürdükleri yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, sanıklar hakkında kamu davası açmak için yeterli kanaatin oluştuğu belirtilen iddianamede, cinayete karıştığı belirlenen N.Y, B.K, ve Ş.K. ile silahın saklanmasına yardım ettiği belirlenen H.K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Aydoğan, Cinayet, Güncel, ankara, Hukuk, Eylül, Mamak, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Güven Aydoğan Cinayeti: Yargılama 24 Eylül'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Barış Harekatı’nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1’i ağır 3 yaralı 93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
İrfan Can Kahveci’nin Beşiktaş’tan istediği ücret belli oldu İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
Süveyda’da İnsani Yardım Krizi Süveyda'da İnsani Yardım Krizi
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Ünlü futbolcu itiraf etti Ronaldo’yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek

14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
20:09
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
19:54
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
19:47
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
19:30
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
19:11
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var
Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var
19:09
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
19:02
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
18:45
Takımda kimse kalmadı Galatasaray’da 18 ayrılık birden
Takımda kimse kalmadı! Galatasaray'da 18 ayrılık birden
18:43
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek
18:36
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif
Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 14:55:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kemal Güven Aydoğan Cinayeti: Yargılama 24 Eylül'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.