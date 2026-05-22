Kemal Kılıçdaroğlu'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemal Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu\'na Ziyaret
22.05.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Akın, Kılıçdaroğlu'na iadesi sonrası moral ziyaretinde bulundu, birlik mesajı verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Akın, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın sorulması üzerine Akın, "CHP, Türkiye'yi kuran parti. Onun için herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Yine hep beraber birlik, beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız. Dün bir program gereği buradaydım. Hatta randevularımız vardı. Her geldiğimde ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun." dedi.

Akın, "Genel Merkez'e geçecek misiniz?" sorusuna, "Evet, şimdi oraya geçiyorum." yanıtını verdi.

"Moral, motivasyon nasıl?" sorusunu Akın, "İyi, gayet iyi. Bir sorun yok burada şu anda. Bunlar olağan şeyler. Birlik beraberlik hayat anlayışımız. O birlik beraberlik her şeyin ilacı olacak." diye yanıtladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:24:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.