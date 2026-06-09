Kemal Okuyan: NATO'ya İzin Vermeyeceğiz

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Türkiye 2026'da NATO denen, insanlığın başına çorap ören örgütü protesto edemeyecek ülke değildir. İyi madem öyle Ankara'da kuş uçurtmasınlar. Zaten biliyorduk NATO'culuklarını, devam etsinler. Gıkı çıkmayan bir ülke istiyorlar. Bu onursuzluğu kabul etmez bu halk" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir canlı yayın programında, Koç Holding'in 100. yılı, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koç Holding'in 100. yılı kutlamalarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesine ilişkin Okuyan, şunları söyledi:

"Verilecek fotoğraftan, kim kimin yanına oturacağına kadar hesaplanmış. Çok detaylı arka plan anlatısına gerek yok, her şey çok ortada. Koç Grubu, 'Siz gelir gidersiniz, başka hükümetler gelir, biz bu ülkede kalıcıyız' görüntüsünü verdi. Bu önemliydi. Siyaset alanındaki gerilim ne olursa olsun biz siyasi aktörleri yan yana getiririz, mesaj verdiririz de demiş oldular. Onlar kendi dünyalarındaki siyasi partileri toplamışken o dünyanın dışından bir parti Türkiye Komünist Partisi dışarıdaydı. Denk geldi ama durum bu, Türkiye'nin fotoğrafı bu, içeridekiler ve dışarıdakiler."

Bahçeli çok sık gülmeyen birisi, güldüğü zaman muhataplarını neşelendiren birine dönüştü. Hayatta böyle aktörler vardır, mahallede, işyerinde, okulda... Gülümseyip sıcak bir iletişim kurduğunda muhatapları seviniyor. DEM'de de böyle oldu. Ama CHP için durum farklı çünkü iktidar tarafından ağır bir operasyon yürütülüyor. Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın önemli bir figürü. Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu'ndan ayırmaya çalışıyor. Bahçeli iktidar içerisinde 'CHP İmamoğlu'ndan kurtulsun, Özgür Özel'le devam etsin' diyen kanadın da temsilcilerinden birisi. Bunu açık açık da söylüyor."

"DÜZENİN SAHİPLERİ SERMAYE SINIFI"

Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Bahçeli'yi ziyaretine değinen Okuyan, şöyle devam etti:

"Ne için olduğu belli. Özgür Özel'in dosyaları olduğu tahmin ediliyor. Büyük olasılıkla CHP'ye yönelik operasyonların ya da saldırıların hangi yönde devam edeceğine ilişkin bir görüşmeydi o. Özel'in sadece İmamoğlu değil, yanındakileri terk etmesi ve Özel'e de fazla dokunulmaması yönünde bir görüşme yapıldığına dair benim tahminim. O nedenle verilen fotoğrafa kızanlar yanlış şeye kızıyorlar. İşler bu noktaya geldikten sonra görüşmeler olacaktır. Ama benzer şeyler bizim başımıza gelseydi iktidarın sorumlularından biriyle yan yana fotoğraf verilmez. Türkiye'de işler başka türlü yürüyor. Yalnızca bu fotoğraftan yola çıkarak eleştirmenin anlamı yok, tablo ortada. Üzücü olan aslında Türkiye'nin büyük bir holdinginin aile büyüğünün, yanına düzen siyasetinin bütün aktörlerini toplayıp onları himaye etmesi, 'asıl yönetici' görüntüsüyle fotoğraflar vermesi. Bu planlanmış bir şey, hepsi de tıpış tıpış gittiler. Zaten gerçekliğe de bu uyuyor. Türkiye'de sermaye sınıfını kimse hafife almasın, düzenin sahipleri onlar."

Okuyan, Rahmi Koç'un İzmir'de hastanenin açılışında anlattığı "fıkra"nın ardından soruşturma açılmasına değinerek, "Kadına ve Kürtler'e dönük bir aşağılama var ama keşke bunlar kadar toplumun holdingler tarafından sınıfsal aşağılamaya uğraması dert edilse. Buradan bir tartışma bize yaramaz, Koç mağdur olur. Bizim sermaye egemenliğine karşı mücadele etmek için elli bin tane başka gerekçemiz var" dedi.

"BU ONURSUZLUĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP'nin, 5 Temmuz'da Ankara Tandoğan'da NATO zirvesini protesto etmek amacıyla düzenleyeceği mitinge dair şöyle konuştu:

"Biz 5 Temmuz'da miting yapacağımızı bildirdik, izin alınmıyor zaten. Biz bunu kamuoyuna duyurduğumuz gün, Anadolu Ajansı resmi bir genelgeye dayanmaksızın '15 günlük ek tedbirler' diye bir paket servis etti. Sonra bunu geliştirdiler, kuş uçurulmayacak, zaten idari tatil ilan ettiler. Biz bir bildirimde bulunduk, varsayalım ki onlar da 'yasak' diyecekler. Türkiye 2026'da NATO denen, insanlığın başına çorap ören örgütü protesto edemeyecek ülke değildir. Dar anlamıyla TKP'den de söz etmiyorum. İyi madem öyle Ankara'da kuş uçurtmasınlar. Zaten biliyorduk NATO'culuklarını, devam etsinler. Gıkı çıkmayan bir ülke istiyorlar. Bu onursuzluğu kabul etmez bu halk. Hele hele Ankara'da. Biz 2004'te 'İstanbul kapılarını NATO'ya kapıyor' demiştik. Milli Mücadele'nin başkentinde NATO protestosu olmayacak ve bununla övünecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Bütün NATO'cular Filistin'de bunlar olurken, İran'a saldırılırken, Karadeniz'e girilirken Türkiye'ye gelecek, 85 milyonluk ülke gık çıkarmayacak. Biz bu onursuzluğa izin vermeyeceğiz."