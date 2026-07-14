Kemal Sunal’a Vefa Aracı - Son Dakika
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Kemal Sunal’a Vefa Aracı

Kemal Sunal’a Vefa Aracı
14.07.2026 19:42
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Malatya'da Kemal Sunal anısına özel giydirilen araç, 3-5 Temmuz'da ziyaret edilebilecek.

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Kemal Sunal için vefatının 26’ncı yıl dönümünde Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Hizmetleri (MOTAŞ), filosunda bulunan bir aracı özel olarak giydirdi. Kemal Sunal temasıyla giydirilen araçta, Sunal’ın unutulmaz filmlerine ait afişler, hafızalara kazınan replikleri ve canlandırdığı karakterlere ait görseller yer alıyor.


7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Kemal Sunal için giydirilen araç, 3 Temmuz günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında Sanat Sokağı’nda, 4-5 Temmuz 2026 (cumartesi-pazar) tarihinde 18.00-22.30 saatleri arasında 100. Yıl Kent Parkı’nda vatandaşların ziyaretine sunulacak.

Malatya’da Kemal Sunal’a vefa örneği<br/>


Haber: Mehmet Güngördü


Kaynak: Haber Platformu

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