Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Kozan'da gerçek oldu - Son Dakika
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Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Kozan'da gerçek oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere alınmadığını söyledi. İlçede 'Gülen Ali' olarak tanınan Tutar, aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapmasıyla dikkat çekiyor. Ancak cenazelerde güldüğü için sadece kendi cenazesine katılabiliyor.

27.06.2024 18:37
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Kemal Sunal'ın "Gülen adam" filmi Kozan'da gerçek oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu. Lastik tamircisi Kemal Sunal gibi sürekli güldüğü için cenazelere alınmadığını söyledi.

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ve Yusuf Şaplak karakterini canlandırdığı "Gülen Adam" filmi Kozan'da gerçek oldu. Evli iki çocuk babası lastik tamircisi Ali Tutar tıpkı Kemal Sunal gibi sürekli gülüyor. İlçede "Gülen Ali" olarak tanınan esnaf bölgede yaşanan aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapması herkesin dikkatini çekiyor. Her olaya gülen Tutar, cenazelere de bu yüzden gidemiyor. Tutar, " Herkes gülmek için buraya yanımıza geliyor. Bana 'Gülen Adam Ali Tutar' diyorlar. Hava çok sıcak olsa da gülerim. Sıcakta gülmek yormaz. Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" dedi.

Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Kozan'da gerçek oldu - Son Dakika

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