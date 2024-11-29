Kemaliye\'de Bölgede Mahsur Kalan Elektrik Çalışanları Kurtarıldı

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ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde yüksek rakımlı köylerde elektrik arızasını giderme çalışması yaparken tipiye yakalanarak 4 saat mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanlarını, Fırat Nehri'ndeki gezi teknesi ile kurtarıldı.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) ekipleri, Kemaliye ilçesine bağlı köylerde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik arızasının yaşandığı bölgelerde enerji akışını yeniden sağlamak için önceki gün çalışma başlattı. 3 kişilik ekip, aniden bastıran tipiye yakalandı. Araçları kara saplanan ve yolun kapanmasıyla mahsur kalan görevliler, cep telefonu ile yardım çağrısında bulundu. Fırat Nehri'nin aktığı ve dünyanın ikinci büyük kanyonu olan 500 metre yüksekliğindeki Karanlık Kanyon'un tepesinde mahsur kalan ekibe, gezi teknesi bulunan rehber Güven Güldal tarafından yaklaşık 4 saat süren arayış sonunda ulaşıldı. Soğuktan etkilenen 3 kişilik ekip, tekneyle bulundukları yerden alınarak, Kemaliye ilçesine götürüldü.

Sağlık durumları iyi olan ekip üyeleri ertesi sabah hava şartları uygun olunca aynı bölgeye giderek, köylerdeki arızaları giderdi.

Haber: ERZİNCAN,