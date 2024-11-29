Kemaliye'de Elektrik Ekipleri Tipiye Yakalandı - Son Dakika
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Kemaliye'de Elektrik Ekipleri Tipiye Yakalandı

Kemaliye\'de Elektrik Ekipleri Tipiye Yakalandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde elektrik arızasını gidermek için yüksek rakımlı köylerde görev yapan ekip, ani bir tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekip, Fırat Nehri'ndeki gezi teknesi ile kurtarılırken sağlık durumları iyi. Ertesi gün hava şartlarının düzelmesiyle arızaları gidermek için tekrar bölgeye döndüler.

29.11.2024 10:12  Güncelleme: 10:13
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ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde yüksek rakımlı köylerde elektrik arızasını giderme çalışması yaparken tipiye yakalanarak 4 saat mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanlarını, Fırat Nehri'ndeki gezi teknesi ile kurtarıldı.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) ekipleri, Kemaliye ilçesine bağlı köylerde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik arızasının yaşandığı bölgelerde enerji akışını yeniden sağlamak için önceki gün çalışma başlattı. 3 kişilik ekip, aniden bastıran tipiye yakalandı. Araçları kara saplanan ve yolun kapanmasıyla mahsur kalan görevliler, cep telefonu ile yardım çağrısında bulundu. Fırat Nehri'nin aktığı ve dünyanın ikinci büyük kanyonu olan 500 metre yüksekliğindeki Karanlık Kanyon'un tepesinde mahsur kalan ekibe, gezi teknesi bulunan rehber Güven Güldal tarafından yaklaşık 4 saat süren arayış sonunda ulaşıldı. Soğuktan etkilenen 3 kişilik ekip, tekneyle bulundukları yerden alınarak, Kemaliye ilçesine götürüldü.

Sağlık durumları iyi olan ekip üyeleri ertesi sabah hava şartları uygun olunca aynı bölgeye giderek, köylerdeki arızaları giderdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kemaliye'de Elektrik Ekipleri Tipiye Yakalandı - Son Dakika

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