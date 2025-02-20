Kemalizm Tartışması: HÜDA-PAR ve CHP Çatıştı - Son Dakika
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Kemalizm Tartışması: HÜDA-PAR ve CHP Çatıştı

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HÜDA-PAR Milletvekili Dinç'in Kemalizm’e yönelik sözlerine CHP'li Kış sert tepki gösterdi.

20.02.2025 16:37
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(ANKARA)- "Kemalizm zehirdir" diyen HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'e, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Kemalizm zehir değil, aksine bu ülkenin harcı, temeli, çimentosudur" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti listelerinden meclise giren HÜDA-PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sarf ettiği, "Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir, çözümü de İslam'dadır. Siz, bize çözümün zehri olan Kemalizmi öneriyorsunuz, bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir, biz bu zehri yutmayacağız" ifadelerine CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tepki gösterdiği bir video yayınladı. Kış, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kalbinde, Gazi Meclisimizde, Mersin Milletvekili Faruk Dinç'in laik ve demokratik Cumhuriyet'e, Atatürk ilke ve inkılaplarına yönelik alçakça saldırısını Mersin Milletvekili olarak şiddetle kınıyorum.

Kemalizm zehir değil, aksine bu ülkenin harcı, temeli, çimentosudur. Anayasa'nın 66. maddesi açıktır: 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' Bu ülkenin Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Zaza'sı, Çerkes'i, Boşnak'ı, Laz'ı Cumhuriyet'in eşit yurttaşlarıdır. Laik ve demokratik Cumhuriyet, etnik ayrımları aşarak hepimizi tek bir çatı altında buluşturmuş, özgür kılmıştır. İşte o çatı, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk, sizin yobaz yağmurlarınızı engelleyen, bu milletin üzerine çökmeye çalışan karanlığı durduran sarsılmaz çatıdır. Ben, Atatürk'ün kurduğu laik ve demokratik Cumhuriyet'te, Mersin'i bir kadın milletvekili olarak temsil etmekten onur duyuyorum. Kadınları yok sayan, kazanılmış haklarımıza göz diken zihniyetin karşısında dimdik duracağım. Kadınları eve hapsetmeye çalışanlara, eğitim hakkını gasp edenlere, çağdaşlığa savaş açanlara boyun eğmeyeceğiz.

"Bu ülkeyi gericiliğin karanlığına teslim etmeyeceğiz"

Siz, laik ve demokratik Cumhuriyet'i hedef alarak bu milleti bölmeye çalışıyorsunuz Ama bilin ki TBMM, gericiliğin, bölücülüğün, Cumhuriyet düşmanlarının kürsüsü olamaz, olmayacaktır. Atatürk ve silah arkadaşları bu vatanı emperyalizmin pençesinden kurtarırken, siz ve sizin zihniyetiniz ya mandacılığın peşindeydiniz ya da düşmanla iş birliği yapıyordunuz. Laik ve demokratik Cumhuriyet sayesinde konuşabiliyor, milletvekili olabiliyorsunuz ama Cumhuriyet düşmanlığını sürdürecek cesareti de yine Cumhuriyet'in hoşgörüsünden alıyorsunuz. Ama bilin ki biz buradayız. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Laik ve demokratik Cumhuriyet'i, Atatürk ilke ve inkılaplarını sonuna kadar savunacağız. Bu ülkeyi gericiliğin karanlığına teslim etmeyeceğiz.

"Cumhuriyet'i size yedirmeyeceğiz"

Ve siz, kürsüye çıkarken 'Laik ve demokratik Cumhuriyet'e, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim' diyorsunuz, sonra dönüp Atatürk'e saldırıyorsunuz. Bu, sadece Cumhuriyet'e değil, ettiğiniz yemine de ihanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu Meclisi dualarla açtı, ancak birilerinin kirli siyasetiyle değil, milletin iradesiyle yaşattı. Bugün burada hala nefes alabiliyorsanız, bağımsız bir ülkenin Meclisi'nde konuşabiliyorsanız, bunu Atatürk'e ve onun kurduğu laik ve demokratik Cumhuriyet'e borçlusunuz. Bunu sakın unutmayın. Biz buradayız ve bu Cumhuriyet'i size yedirmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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