Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek amacıyla ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Türkmen, Kemalpaşa halkının taleplerini yerinde dinlemek için mahalleleri ziyaret ediyor. Türkmen bu kapsamda CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, ilçe yöneticileri ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Ören ve Sütçüler Mahalleleri'ni ziyaret etti.

İlk olarak Ören Mahallesi'ne giden Başkan Türkmen, Muhtar Vefa Acar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Türkmen daha sonra Sütçüler Mahallesi'nde, Muhtar Sedat Özışık ve mahalle sakinlerince karşılandı. Burada da vatandaşların taleplerine kulak veren Başkan Türkmen, sorunların çözümü için gerekli adımların hızlıca atılacağını vurguladı.

Mahalle ziyaretlerinin sürekli hale geleceğini belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"Sorunları yerinde çözüme kavuşturuyoruz"

"Kemalpaşa'nın her köşesini adım adım geziyor, vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Göreve geldikten sonra, belediye içerisindeki işleyişi rayına oturttuk. Belediyemiz tıkır tıkır işleyen bir kurum haline geldi. Biz ise sahada vatandaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan dinliyoruz. Bu doğrultuda, sorunlara nasıl çözüm üretebileceğimizi ve mahallelerimize yapılmasını gerekenleri belirleyerek, birim müdürlerimizi ve ilgili personellerimizi harekete geçiriyoruz. Çok verimli geçen mahalle buluşmalarımızı sürekli hale getirerek, tüm mahallelerimize ulaşacak ve sorunları yerinde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. İlgi ve alakaları dolayısıyla hemşehrilerime teşekkürlerimi iletiyorum."