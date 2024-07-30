Kemalpaşa Belediyesi Armutlu ve Aşağıkızılca Mahallelerinde Rekreasyon Alanları İçin Çalışmalara Başladı

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(İZMİR) - Kemalpaşa Belediyesi, Armutlu ve Aşağıkızılca Mahallelerinde yapımı planlanan rekreasyon alanları için düğmeye bastı.

Kemalpaşa Belediyesi'nin Armutlu ve Aşağıkızılca Mahalleleri için planladığı rekreasyon alanı projeleri hayata geçiriliyor. Kemalpaşalıların talepleri üzerine hazırlanan projelerde yeşil alanlar, kafeteryalar, çok amaçlı spor sahaları, çocuk parkları, yürüyüş ve bisiklet parkurları gibi sosyal alanlar dikkat çekiyor. Uzun süredir çevre kirliliğine neden olan ve vatandaşlardan yoğun şikayet alan, rekreasyon alanının yapılacağı Armutlu Ayderesi mevkisinde, çevre düzenlemesi ve moloz kaldırma işlemleri sürdürülüyor. Aşağıkızılca Mahallesi'nde önceden futbol sahası olarak kullanılan, günümüzde atıl durumda olan mülkü Kemalpaşa Belediyesi'ne ait alan ise zemin tesviyesi ile hazır hale getirildi.

İzmir'in en büyük yeşil alanlarından bir tanesi olacak

Aşağıkızılca Rekreasyon Alanı 5.300 m2'lik alanda yer alırken, Armutlu Rekreasyon Alanı ise yaklaşık 90.000 m2'lik saha genişliği ile İzmir'in en büyük yeşil alanlarından bir tanesi olacak.

Türkmen: "Vatandaşlarımız için modern alanlar oluşturacağız"

Kemalpaşa'ya modern yaşam alanları kazandıracaklarını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen; "Vatandaşlarımızın seçim öncesinde, sosyal alan talebi ile bizlere iletmiş olduğu ve projelendirme çalışmalarını hızlıca gerçekleştirdiğimiz alanlarda çalışmalarımız başlamış bulunuyor. Rekreasyon alanı projelerimizin mahallelerimize ayrı bir cazibe katacağını düşünüyorum. Armutlu merkezden ova kısmına kadar uzanan derenin ıslahı ve çevre düzenlemesi için ekiplerimiz yoğun şekilde mesai harcıyor. Bu çalışmalar ile yıllardır çözülemeyen bir sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Projelerimiz tamamlandığında mahallelerimizin çehresi değişecek. Kemalpaşa'mıza modern yaşam alanları kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." Dedi.