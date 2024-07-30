Kemalpaşa Belediyesi Armutlu ve Aşağıkızılca Mahallelerinde Rekreasyon Alanları İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kemalpaşa Belediyesi Armutlu ve Aşağıkızılca Mahallelerinde Rekreasyon Alanları İçin Çalışmalara Başladı

Kemalpaşa Belediyesi'nin Armutlu ve Aşağıkızılca Mahalleleri için planladığı rekreasyon alanı projeleri hayata geçiriliyor. Projelerde yeşil alanlar, kafeteryalar, spor sahaları, çocuk parkları gibi sosyal alanlar yer alacak.

30.07.2024 11:18  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Kemalpaşa Belediyesi, Armutlu ve Aşağıkızılca Mahallelerinde yapımı planlanan rekreasyon alanları için düğmeye bastı.

Kemalpaşa Belediyesi'nin Armutlu ve Aşağıkızılca Mahalleleri için planladığı rekreasyon alanı projeleri hayata geçiriliyor. Kemalpaşalıların talepleri üzerine hazırlanan projelerde yeşil alanlar, kafeteryalar, çok amaçlı spor sahaları, çocuk parkları, yürüyüş ve bisiklet parkurları gibi sosyal alanlar dikkat çekiyor. Uzun süredir çevre kirliliğine neden olan ve vatandaşlardan yoğun şikayet alan, rekreasyon alanının yapılacağı Armutlu Ayderesi mevkisinde, çevre düzenlemesi ve moloz kaldırma işlemleri sürdürülüyor. Aşağıkızılca Mahallesi'nde önceden futbol sahası olarak kullanılan, günümüzde atıl durumda olan mülkü Kemalpaşa Belediyesi'ne ait alan ise zemin tesviyesi ile hazır hale getirildi.

İzmir'in en büyük yeşil alanlarından bir tanesi olacak

Aşağıkızılca Rekreasyon Alanı 5.300 m2'lik alanda yer alırken, Armutlu Rekreasyon Alanı ise yaklaşık 90.000 m2'lik saha genişliği ile İzmir'in en büyük yeşil alanlarından bir tanesi olacak.

Türkmen: "Vatandaşlarımız için modern alanlar oluşturacağız"

Kemalpaşa'ya modern yaşam alanları kazandıracaklarını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen; "Vatandaşlarımızın seçim öncesinde, sosyal alan talebi ile bizlere iletmiş olduğu ve projelendirme çalışmalarını hızlıca gerçekleştirdiğimiz alanlarda çalışmalarımız başlamış bulunuyor. Rekreasyon alanı projelerimizin mahallelerimize ayrı bir cazibe katacağını düşünüyorum. Armutlu merkezden ova kısmına kadar uzanan derenin ıslahı ve çevre düzenlemesi için ekiplerimiz yoğun şekilde mesai harcıyor. Bu çalışmalar ile yıllardır çözülemeyen bir sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Projelerimiz tamamlandığında mahallelerimizin çehresi değişecek. Kemalpaşa'mıza modern yaşam alanları kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." Dedi.

Kaynak: ANKA

Armutlu, Çocuk, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemalpaşa Belediyesi Armutlu ve Aşağıkızılca Mahallelerinde Rekreasyon Alanları İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 12:55:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kemalpaşa Belediyesi Armutlu ve Aşağıkızılca Mahallelerinde Rekreasyon Alanları İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement