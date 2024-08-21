Kemalpaşa Belediyesi İki Yeni Parkın Yapımına Başlıyor

Güncel

(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi yeşil alanları genişletmek için ilçede iki yeni parkın yapımına başlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Mahallelerimize kazandıracağımız bu yeni parklarla, hem çocuklarımıza güvenli oyun alanları sunacak hem de mahalle sakinlerimizin dinlenebileceği yeşil alanlar oluşturacağız" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Belediye'nin öz kaynakları kullanılarak 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan parklar her yaş grubuna hitap edecek. Ören Mahallesi'nde bin 250 metrekarelik bir alanda kurulacak olan park alanı, çocuklar için 110 metrekarelik bir oyun alanı ve kum zemin barındıracak. Parkın diğer alanlarında ise bölge halkının rahatça vakit geçirebileceği oturma alanları yer alacak. Örnekköy Mahallesi'nde planlanan ikinci park ise 700 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Çevre dostu peyzaj çalışmaları ile bölgenin doğal güzelliklerine uyum sağlayacak şekilde planlanan her iki parkta da zemin, çim ve parke taşı olacak.

"Yeni yeşil alanlar Ören ve Örnekköy sakinlerimize hayırlı olsun"

Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mahallelerimize kazandıracağımız bu yeni parklarla, hem çocuklarımıza güvenli oyun alanları sunacak hem de mahalle sakinlerimizin dinlenebileceği yeşil alanlar oluşturacağız. Belediyemiz, bu projeyi kendi personelimiz ile hayata geçirerek halkımıza en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Modern şehirlerin park ve meydanlarıyla anıldığını biliyor ilçemizde de bu anlayışı hakim kılmaya gayret ediyoruz. Yeni yeşil alanlar Ören ve Örnekköy sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.