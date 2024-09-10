Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaldırımları İşgal Eden Esnafa Uyarıda Bulundu

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, kaldırımları işgal eden esnafa bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 9 Eylül Pazartesi Günü okulların açılmasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleriyle ortak denetimlere başladı. Bu kapsamda ilçe genelinde özellikle okul güzergahları, cadde ve bulvarlarda kontroller gerçekleştirildi. Kaldırımları işgal eden esnafa bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden esnafa ise cezai işlem uygulanacak.

"Kaldırımları işgale devam eden esnafa karşı cezai işlem de uygulayacağız"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, denetim çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Modern bir kent için kaldırım düzenlemeleri büyük önem taşıyor. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın daha rahat kaldırımları kullanmasına olanak sağlamak amacıyla kaldırımları işgal eden esnafımıza uyarılarda bulunduk. Sadece uyarıda kalmayıp, kaldırımları işgale devam eden esnafa karşı cezai işlem de uygulayacağız. İlçemizde düzeni sağlamak ve modern kent kimliğini korumak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.