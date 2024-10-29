İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kutlama programı, Kemalpaşa Kaymakamlığındaki tebrikat töreninin ardından Kemalpaşa Adnan Menderes Rekreasyon Alanı'nda devam etti.
Kaymakam Musa Sarı, törende cumhuriyetin ne koşullarda ilan edildiğini ve ülkeye neler kazandırdığını anlattı.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.
Törene Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de katıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Kemalpaşa'da Cumhuriyet Bayramı Töreni - Son Dakika
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