Kemalpaşa\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri yangın alanında fark ettiği 4 civcivi kurtardı.
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