Kemalpaşa'da Yeni Yiyecek Atölyesi Açıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek hizmetleri atölyesi açıldı.

İlçede faaliyet gösteren firmaların destekleriyle okula kazandırılan yeni atölyenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Okul Müdürü Ekrem Baysal, programda yaptığı konuşmada, eğitime verdikleri katkı dolayısıyla hayırseverlere teşekkür etti.

Öğrenciler tarafından yeni atölyede hazırlanan ürünler, programa katılan misafirlere ikram edildi.

Hayırsever firmaların yöneticilerine, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı tarafından teşekkür plaketi verildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, firmaların yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.