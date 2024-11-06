Kemer'de Karate Takımı Kuşak Atlama Töreni

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Kemer Belediyesi karate takımında, 2024 yılının üçüncü dönem kuşak atlama töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göynük Mahallesi'nde bir salonda düzenlenen törende 27 karateci kuşak atladı.

Törene katılan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, sporculara yeni kuşaklarını vererek başarılar diledi.