Kemer'de Kurban Kesim ve Satış Yerlerinde Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kemer'de Kurban Kesim ve Satış Yerlerinde Denetim Gerçekleştirildi

Kemer ilçesinde, bayram öncesi kurban satış ve kesim yerlerinde denetimler yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, kurbanlık hayvanların sağlık belgelerini kontrol ederek kesim yerlerinde gerekli kontrolleri yaptı. Ayrıca, kesim işlemlerinin hijyen kurallarına uygun bir şekilde ehil kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince denetim ve kontrollerine devam edecektir.

14.06.2024 09:29
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Kemer ilçesinde kurban kesim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlerin, bayram öncesi kurban satış, kesim yerlerindeki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Denetimlerde veteriner hekimlerin, satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrolleri yaparak kurbanlık hayvanların sağlık belgelerini kontrol edip hayvanları muayene ettiği belirtildi.

Kesim işlemlerinin de ehil kişiler tarafından, hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada "Kurban kesimi Kemer Kaymakamlığı 2024 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararında belirtilen yerler dışında özellikle de parklarda, su kanallarında, ormanlık olanlar gibi yerlerde kesilmemesi gerekmektedir. Kesim sonrası hastalıklı hayvan organlarının hayvanlara yem olarak verilmemesi gerekmektedir. Kesim atıklarının çevreye saçılmaması, üstün körü çöp konteynerlerine atılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, her türlü denetim ve kontrollerinin devam ettiğini, bayram süresince de devam edeceğine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer'de Kurban Kesim ve Satış Yerlerinde Denetim Gerçekleştirildi - Son Dakika

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