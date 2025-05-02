Kemer'de Motosiklet Tutkunları Yarışacak - Son Dakika
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Kemer'de Motosiklet Tutkunları Yarışacak

Antalya'nın Kemer'inde düzenlenecek 'Sky Adventure' yarışları, 200 km'lik rota ile 3-4 Mayıs'ta yapılacak.

02.05.2025 13:44
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Antalya'nın Kemer ilçesinde motosiklet tutkunları "Sky Adventure" yarışlarında mücadele edecek.

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübünce bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışma Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilecek.

Organizasyonda yurt dışından sporcuların yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden motosiklet tutkunları mücadele edecek.

Çift silindir ve tek silindir macera motosiklet sürücüleri yarışlarda 200 kilometrelik Batı Toros Dağları'nda belirlenen rotalardan geçerek benzersiz sürüş deneyimi yaşayacak.

Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir, yarışlarla bölge turizmine büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Sea To Sky'ı bir dünya markası haline getirdikten sonra bölgenin spor turizmine katkı yapacak bir yeni etkinliği daha hayata geçirdiklerin kaydeden Özdemir, şunları ifade etti:

"Son yıllarda macera motosikleti çok popüler hale geldi ve biz de motosiklet yarışlarındaki dünya şampiyonası deneyimimizi bu branşa kanalize ederek Sky Adventure yarışını geçen yıl ülkemizde başlattık. Etkinliğimiz ikinci yılında hem yurt dışından hem de ülkemizden adventure motosiklet kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü." dedi.

Yarışlara şu an 110 sporcunun kayıt yaptırdığını anlatan Özdemir, yarışların Antalya'nın doğa ve motor sporlarına uygun bölgelerinden birisi olan Kemer'de düzenleneceğini dile getirdi.

Özdemir, etkinliğin 3 Mayıs Cumartesi günü Kuzdere bölgesindeki rotalarda başlayıp, 200 kilometrelik etap geçişi ile devam edeceğini kaydetti.

Yarışma 4 Mayıs'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer'de Motosiklet Tutkunları Yarışacak - Son Dakika

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