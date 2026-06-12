Kemer'de Vücut Bütünlüğü Bozulmuş Ceset Bulundu - Son Dakika
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Kemer'de Vücut Bütünlüğü Bozulmuş Ceset Bulundu

Kemer\'de Vücut Bütünlüğü Bozulmuş Ceset Bulundu
12.06.2026 12:23
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Kemer'de bulunan cesedin, 6 Haziran'da kaybolan Kırgız futbolcu Erlan Dzhumabekv'e ait olduğu değerlendiriliyor.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş ceset bulundu. Cesedin 6 Haziran'da Side'de denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'e (23) ait olduğu değerlendirilen, kimlik tespit için ailesinden DNA örneği alındı.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde dün sahilde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu. İnceleme yapan ekipler, cesedin 6 Haziran'da Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'e ait olduğu ihtimaliyle inceleme başlattı. Dzhumabekv'in ailesine haber verilerek, DNA örneği alındı. Sahil güvenlik ekiplerince helikopter desteğiyle 6 gün sürdürülen arama çalışmaları sonlandırılırken; Erlan Dzhumabekv'in, ülkesindeki futbol takımında bir dönem forma giydiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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