Kemer Devlet Hastanesi'nde İki Yeni Uzman - Son Dakika
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Kemer Devlet Hastanesi'nde İki Yeni Uzman

Kemer Devlet Hastanesi\'nde İki Yeni Uzman
09.06.2026 13:28
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Göz Hastalıkları ve Deri Hastalıkları uzmanları Kemer Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Kemer Devlet Hastanesinde göreve başlayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Münteha Merve Özarslan ile Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Caner Vardar hasta kabulüne başladı.

Hastaneye atanan yeni hekimler için program düzenlendi.

Kemer Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Dağlı, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Erol Çeliker, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Esra Yılmaz ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Eylem Bilici, yeni göreve başlayan doktorları ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Başhekim Dağlı, yaptığı açıklamada, her iki uzman doktorun da görevlerine başladığını belirtti.

Kemer'in turizm ilçesi olması nedeniyle özellikle yaz aylarında sağlık hizmetlerine olan talebin arttığını ifade eden Dağlı, yeni hekimlerin ilçedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Dağlı, "Doktorlarımıza Kemer Devlet Hastanesi ailesine hoş geldiniz diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer Devlet Hastanesi'nde İki Yeni Uzman - Son Dakika

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