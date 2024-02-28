Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezdi ve Su Altı Arkeoloji Müzesi çalışmalarını denetledi - Son Dakika
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Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezdi ve Su Altı Arkeoloji Müzesi çalışmalarını denetledi

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti\'ni gezdi ve Su Altı Arkeoloji Müzesi çalışmalarını denetledi

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ile birlikte Idyros Antik Kenti'ni gezdi. Solmaz, ayrıca Su Altı Arkeoloji Müzesi için yürütülen çalışmaları denetledi ve kentin Kemer turizmine değer katacağını belirtti. Ayrıca, Solmaz Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kemer Vergi Dairesi Müdürü Harun Kara ve beraberindekileri makamında kabul etti.

28.02.2024 15:57  Güncelleme: 16:00
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Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezerek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ile arkeolojik kazı yapılan antik kentti ziyaret etti.

Ardından, yakında temeli atılacak Su Altı Arkeoloji Müzesi için yürütülen çalışmaları denetleyen Solmaz, Idyros Antik Kenti'nin Kemer turizmine değer katacağını ifade etti.

Solmaz, "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında Kemer Vergi Dairesi Müdürü Harun Kara ve beraberindekileri makamına kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Idyros Antik Kenti'ni gezdi ve Su Altı Arkeoloji Müzesi çalışmalarını denetledi - Son Dakika

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