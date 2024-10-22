Kemer Kaymakamı Ejder Meyvesi Üreticileriyle Buluştu

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Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçede ejder meyvesi üreten çiftçilerle bir araya geldi.

Solmaz, Kemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş ile Tekirova Mahallesi'nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan İhsan Kavuz'un serasını ziyaret etti.

Üreticilerle sohbet eden Solmaz, üretim hakkında bilgi aldı.

Ejder meyvesinin katma değeri yüksek tropikal bir ürün olduğunu dile getiren Solmaz, son yıllarda kent genelinde üretimin arttığını kaydetti.

Solmaz, üreticilere gerekli desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.