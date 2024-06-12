Kemer Marina ve 5 Tekneye Mavi Bayrak Asıldı - Son Dakika
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Kemer Marina ve 5 Tekneye Mavi Bayrak Asıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan G Marina Kemer ve Eliza Yatçılık'a ait 5 tekne, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından mavi bayrak ödülüne layık görüldü. Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen törende, marina ve tekneler için mavi bayrak asıldı ve belgeleri verildi.

12.06.2024 17:01
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir marina ve 5 tekneye düzenlenen törenle mavi bayrak asıldı.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından G Marina Kemer'in ve Eliza Yatçılık'a ait 5 teknenin mavi bayrak ödülüne layık görülmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Marinadaki törende konuşan Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, mavi bayrak alan marina ve 5 tekne dolayısıyla yetkilileri tebrik etti.

Eliza Yatçılık'ın mavi bayrak ödülünü 4 yıldır almaya hak kazandığını belirten Baytekin, "İnşallah bu mavi bayrak ödülleri daha fazla yaygınlaşır ve diğer tekneler de almaya hak kazanır. Mavi bayrak alan G Marina'yı da ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de istenilen kriterleri titizlikle yerine getirerek mavi bayrak almaya hak kazananları tebrik ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından marina ve teknelere mavi bayrak asılarak belgeleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kemer Marina ve 5 Tekneye Mavi Bayrak Asıldı - Son Dakika

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