Kenan Şener'in Gözaltına Alınması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenan Şener'in Gözaltına Alınması

01.03.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Hüseyin Ersöz, Kenan Şener'in gözaltına alınmasını eleştirerek hukuki ihlallere dikkat çekti.

(ANKARA) - Avukat Hüseyin Ersöz ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazeteci Alican Uludağ şimdi ise Kenan Şener'de olduğu üzere… Yaşadıkları şehirlerde gözaltına alınarak, soruşturmayı yürüten savcılığın bulunduğu şehre götürülme usulü, onlarca sene öncesine has bir uygulamadır. Günümüzde SEGBİS, usul ekonomisine yönelik teknolojik bir uygulamayken ifade işlemleri için yüzlerce km yol katedilmesi, yasak sorgu usulleri (yorma) yanında kötü muamele yasağını dahi akıllara getirebilir" dedi.

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gazaltına alınmasına ilişkin Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"CMK'da esas olan 'çağrı' usulüdür. Kişiye ulaşılamaması halinde 'zorla getirme', suç üstü durumlarında kaçma şüphesi olması halinde 'yakalama' işlemleri uygulanabilir. Şartları oluşmadan yada ölçüsüz sonuçlara neden olacak şekilde verilen Yakalama ve Gözaltı Kararları, Özgürlük Hakkı ihlali oluşturur. Ortadoğu coğrafyasında İran ve İsrail arasındaki çatışma dünyanın gündemine oturmuş bir olayken, İncirlik Üssündeki gözleme dayalı gelişmelerin yada sakinliğin haberleştirilmesi gazetecilik faaliyetinden başka şekilde nitelendirilmez."

"Halkın haber alma hakkına yönelik bir gazetecilik faaliyeti suç olarak görülemez"

Güncel bir konuya ilişkin halkın haber alma hakkına yönelik bir gazetecilik faaliyeti suç olarak görülemez. Diğer yandan CMK'da düzenlenen 'talimatla ifade alma' ise soruşturma makamı ile şüphelinin farklı şehirlerde bulunduğu durumlarda uygulanan bir işlemdir. Çok sık ratladığımız bu uygulamanın son dönemde bazı soruşturmalarda özellikle işletilmediğine şahit oluyoruz. Gazeteci Alican Uludağ, şimdi ise Kenan Şener'de olduğu üzere… Yaşadıkları şehirlerde gözaltına alınarak, soruşturmayı yürüten Savcılığın bulunduğu şehre götürülme usulü, onlarca sene öncesine has bir uygulamadır. Günümüzde SEGBİS, usul ekonomisine yönelik teknolojik bir uygulamayken ifade işlemleri için yüzlerce km yol katedilmesi, yasak sorgu usulleri (yorma) yanında kötü muamele yasağını dahi akıllara getirebilir."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Ersöz, Kenan Şener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenan Şener'in Gözaltına Alınması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
06:56
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak İşte yaşanacak sürecin detayları
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 09:43:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Kenan Şener'in Gözaltına Alınması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.