Şanlıurfa'da Çiftçinin Kertenkeleyi Beslemesi Takdir Topladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Çiftçinin Kertenkeleyi Beslemesi Takdir Topladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde biber ekimiyle uğraşan çiftçi İbrahim Mavi, halsiz düşmüş hamile bir kertenkeleyi karpuzla besleyerek büyük takdir topladı. Kertenkele, ilk başta çekingen davransa da zamanla çiftçiye güvenerek karpuzu afiyetle yemeye başladı. Bu duygusal anlar başka bir çiftçi tarafından kaydedildi.

02.09.2024 19:57
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Kendi elleriyle kertenkeleyi besleyen çiftçi takdir topladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, elleriyle kertenkeleyi besleyen çiftçi büyük takdir topladı.

İlçeye bağlı Arpaç (Tığeni) köyünde biber ekimiyle uğraşan İbrahim Mavi, barakasının bir köşesinde halsiz düşmüş hamile bir kertenkeleyi fark etti. Çiftçi Mavi, elleriyle kertenkeleye karpuz yedirtti. İlk başlarda çekingen davranan kertenkele, bir müddet sonra kendisine uzatılan karpuzu çiftçinin ellerinden afiyetle yedi.

Bu duygu dolu anlar, başka bir çiftçi tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Kertenkeleyi besleyen Mavi'nin bu nazik ve doğa dostu davranışı, görenler tarafından büyük takdir topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Çiftçinin Kertenkeleyi Beslemesi Takdir Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Çiftçinin Kertenkeleyi Beslemesi Takdir Topladı - Son Dakika
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