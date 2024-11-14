ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp, güzellik merkezine dönüştürdüğü minibüste uygulamalar yapan R.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sevk edildiği adliyede savcı tarafından ifadesi alınan R.G. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kendini Doktor Tanıtan Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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