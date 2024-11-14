Kendini Doktor Tanıtan Şahıs Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

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ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp, güzellik merkezine dönüştürdüğü minibüste uygulamalar yapan R.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sevk edildiği adliyede savcı tarafından ifadesi alınan R.G. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrolle serbest bırakıldı.