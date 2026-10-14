Kendini polis olarak tanıtan şüpheli 6 milyon liralık dolandırıcılıktan tutuklandı - Son Dakika
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Kendini polis olarak tanıtan şüpheli 6 milyon liralık dolandırıcılıktan tutuklandı

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Kendini polis olarak tanıtan şüpheli 6 milyon liralık dolandırıcılıktan tutuklandı
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Kırklareli'de kendini polis olarak tanıtan şüpheli, bir vatandaşın ziynet eşyası ve parasını alarak yaklaşık 6 milyon lira dolandırmak suçundan tutuklandı. Bolu'da yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantasında 5 bin 500 dolar ile çok sayıda altın ve bilezik ele geçirildi.

KIRKLARELİ'de kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi ziynet ve para olarak yaklaşık 6 milyon lira dolandırmak suçundan yakalanan S.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kırklareli'de emniyete başvuran bir vatandaş, telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişiye çok sayıda ziynet eşyası ve nakit parasını verdiğini ve sonradan dolandırıldığını anladığını belirterek, şikayette bulundu. Şikayet üzerine Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordine sinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcının S.Ç., olduğunu belirledi. Bolu'da düzenlenen operasyonla yakalanan S.Ç.'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda; 5 bin 500 ABD doları, 80 çeyrek altın, 2 yarım altın, 4 reşat altın ve 1 Ata altın, çeşitli tür ve ebatlarda toplam 34 bilezik, altın kolye, zincir, bileklik, küpe, alyans ve diğer ziynet eşyaları olmak üzere, toplam piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi.

Kırklareli'ne getirilen S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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