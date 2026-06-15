Kene Isırması Sonucu KKKA Şüphesiyle Hasta Öldü

SİVAS'ta, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Lokman Sönmez (52) hayatını kaybetti.

Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e yaklaşık 1 hafta önce kene tutundu. Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası KKKA şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Sönmez, anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Sönmez kurtarılamadı. Lokman Sönmez'in cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.