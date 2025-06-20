Kene Tehlikesine Aromatik Yağlar ile Çözüm - Son Dakika
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Kene Tehlikesine Aromatik Yağlar ile Çözüm

20.06.2025 22:49
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Çorum'da vatandaşlar, kene vakalarına karşı aromatik yağlarla doğal koruma yöntemlerini deniyor.

Kene kabusuna karşı doğal kalkan: Vatandaşlar aromatik yağlarla korunmaya çalışıyor

ÇORUM - Ülke genelinde kene sebepli ölümlerin artması üzerine tedirgin olan vatandaşlar, aktarlardan aldıkları aromatik yağlarla yaptıkları karışımlarla keneden korunmaya çalışıyor.

Türkiye genelinde havaların ısınmasıyla artan kene vakaları vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde kene sebepli ölümlerin artması sebebiyle sosyal medyada da çeşitli çözümler sunulmaya paylaşıldı. Aromatik yağlarla yapılan bir karışımın vücuda sürülmesinin keneleri uzaklaştırdığıyla ilgili yapılan paylaşımlar üzerine birçok vatandaş, aktarların yolunu tutmaya başladı. Çorum'da aktar işletmeciliği yapan Gıda Mühendisi Adil Nezih Kayışoğlu, vatandaşların en çok kendilerine lavanta, limon, okaliptüs ve nane yağlarını sorduğunu dile getirdi.

"Keskin kokulu ürünler, bit, pire ve kene gibi haşerelerin uzak durmasını sağlıyor"

Aronmatik yağların keskin kokusunun keneleri uzaklaştırdığını dile Kayışoğlu, "Bizim yıllardır bit ve kene gibi haşerelere karşı önerdiğimiz bazı doğal karışımlar var. Özellikle nane yağı, lavanta yağı, limon yağı ve okaliptus yağı gibi yağlardan oluşan bu karışımları müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Müşteriler genellikle bu yağları suyla seyreltip evde sprey şişelerine doldurarak kullanıyor. Bu karışımlar saf olarak uygulanmamalı çünkü yoğun formda ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Seyreltilmiş haliyle tüm vücuda sıkılabiliyor. Özellikle kenelerin daha çok koltuk altı gibi yumuşak dokulu ve kıllı bölgelere yapışma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bu bölgelerin daha yoğun şekilde korunmasını öneriyoruz. Son 10-15 gündür kene vakalarının artmasıyla birlikte bu karışımlar da tekrar gündeme geldi. Artık bu karışımların hazır halleri de gelmeye başladı. Yani insanlar eskisi gibi evde karışım yapmak zorunda kalmadan, doğrudan kullanıma hazır ürünleri alıp rahatlıkla uygulayabilecekler. Alternatif olarak sirke de kullanılabilir. Evlerinde sirke bulunan kişiler, sirkeyi suyla seyrelterek kokusu çok ağır olmayacak şekilde vücutlarına sıkabilir ya da sürebilirler. Çünkü keskin kokulu ürünler, bit, pire ve kene gibi haşerelerin uzak durmasını sağlıyor. Lavanta, limon, okaliptus ve nane yağları bu anlamda etkili. Dileyenler bu yağları evde kendileri karıştırarak da kullanabilir" dedi.

"Bu yağları karıştırarak suyla birlikte sprey şeklinde kullanmamız gerekiyor"

Sosyal medyada gördüğü karışımları aktara gelerek tedarik etmek isteyen Enes Varlı ise, "İnternette ve sosyal medyada kene ile ilgili bazı videolara rastladım. Bu videolarda bazı yağlardan bahsediliyordu. Ben de merak ettim ve aktara gelerek bu yağlar hakkında bilgi aldım, nasıl kullanmam gerektiğini sordum. Bu yağları karıştırarak suyla birlikte sprey şeklinde kullanmamız gerekiyor. Şu sıralar kene vakaları ülkemizde oldukça gündemde ve yaygın. Biz de bağ, bahçe işleriyle uğraştığımız için haliyle biraz tedirgin oluyoruz. Sosyal medyada bu konuda çok fazla video dönüyor. Yağları aktarlardan temin edebilirsiniz, sağ olsunlar ilgilendiler. Şu anda rahatlıkla kullanabilirim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kene Tehlikesine Aromatik Yağlar ile Çözüm - Son Dakika

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