Kensington Anlaşması yürürlüğe girdi, öğrenciler vizesiz değişim yapabilecek

Almanya ve İngiltere, güvenlik, savunma, göç ve bilimsel araştırma alanlarına ilişkin 17 Temmuz 2025'te Londra'da imzaladıkları anlaşmayı yürürlüğe koydu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı Berlin'de başbakanlık binasında askeri törenle karşıladı.

Daha sonra baş başa görüşen iki lider, Kensington Anlaşması olarak nitelenen ve çeşitli alanlarda işbirliğini öngören anlaşma metnini teati etti.

Merz, burada yaptığı açıklamada, anlaşmayı Burnham'ın selefiyle bir yıl önce Londra'da imzaladığını belirterek "Bu, gerçekten bir başka tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

Prosedüre uygun olarak onayın ardından anlaşmayı teati ettiklerini aktaran Merz, "Böylelikle, Almanya Federal Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında dostluk ve ikili işbirliğine ilişkin bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli son resmi işlem tamamlanmış oldu." diye konuştu.

Merz, bu anlaşmanın iki ülke için yeni imkanlar sağladığını belirterek özellikle öğrencilerin vizeye gerek kalmadan İngiltere ile Almanya arasında değişim programlarına katılabileceğini anlattı.

Başbakan Merz, bunları, Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olan Almanya ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerde genç kuşağın, Avrupalıların ne kadar iyi işbirliği yaptığını fark etmesi için de yaptıklarını kaydetti.

Anlaşmayı Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer imzalamıştı

Anlaşmaya, Almanya Başbakanı Merz ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile İngiltere eski Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere eski Dışişleri Bakanı David Lammy, Londra'nın Kensington bölgesindeki ünlü Victoria ve Albert Müzesi'nde imza atmıştı.

Anlaşmaya göre iki ülke, ortak askeri ve eğitim tatbikatları, siber tehditlere ve bilgi savaşına karşı çalışma ve silah ihracatı konusunda koordinasyon dahil, çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği yapacak.

İki ülke, küresel ısınmayı Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen sanayi öncesi seviyelerin en fazla 1,5 santigrat derece üzerinde kalacak şekilde sınırlandırma taahhütlerini yineledi.

Anlaşma kapsamında, İngiltere ve Fransa, ikili ticareti güçlendirmenin yanı sıra ekonomik büyüme yoluyla istihdamı teşvik etmeyi ve yüksek kaliteli iş sayısını artırmayı taahhüt etti.

Anlaşmada, ortak araştırma girişimleri ve eğitim projeleri dahil bilim ve teknoloji alanında işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla kültürel değişim, gençlik hareketliliği ve eğitim alanındaki ortaklıkların desteklenmesine de vurgu yapıldı.

Ayrıca terörizm, göç ve organize suçlara ilişkin, göçmen kaçakçılığını da içeren organize sınır ötesi suçlara karşı ortak mücadele konusunda yıllık diyalog ve işbirliği yapılacak.

Anlaşmaya göre, gelecek 10 yıl içinde iki ülke arasında doğrudan demir yolu kurulması amacıyla çalışmalara başlanacak.