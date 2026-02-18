İstanbul'daki "Kent Uzlaşısı" Davalarında Tutuklu Kalmadı... Elif Gül ve Turabi Şen Hakkında Tahliye Kararı Verildi - Son Dakika
İstanbul'daki "Kent Uzlaşısı" Davalarında Tutuklu Kalmadı... Elif Gül ve Turabi Şen Hakkında Tahliye Kararı Verildi

18.02.2026 14:17
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Kent Uzlaşısı' davasında tutuklu yargılanan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "Kent Uzlaşısı" davasında tutuklu yargılanan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Böylelikle yaklaşık bir yıldır süren İstanbul'daki "Kent Uzlaşısı" davalarında tutuklu yargılanan sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 21 Mayıs'ta yapılacak.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan "Türkiye İttifakı/Kent Uzlaşısı" ittifakıyla ilgili açılan 10 sanıklı davanın dördüncü duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Bir önceki duruşmada; tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, tahliye edilmişti. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in tutukluluk hallerinin ise devam etmesine karar verilmişti.

Bugünkü duruşmada mahkeme heyeti, Elif Gül ve Turabi Şen'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Böylelikle yaklaşık bir yıldır süren İstanbul'daki "Kent Uzlaşısı" davalarında tutuklu yargılanan sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 21 Mayıs'ta yapılacak.

Adli kontrolü bulunan 8 sanığın ise adli kontroller tedbirlerinin devam etmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA

