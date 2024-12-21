Kentsel Dönüşümde Kira Desteği Artıyor

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Kübra SONKAYA/ İSTANBUL'DA kentsel dönüşüm projeleri temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.