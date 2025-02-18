Kentucky'de Sel Felaketi: 11 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kentucky'de Sel Felaketi: 11 Ölü

Kentucky'deki selde ölü sayısı 11'e yükseldi, 14.000'den fazla haneye elektrik verilemiyor.

18.02.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHICAGO, 18 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin orta-batı kesiminde yer alan Kentucky eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli hava koşullarının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

PowerOutage.us internet sitesine göre pazartesi sabahı itibarıyla 14.000'den fazla haneye elektrik, 17.000'den fazla haneye ise su verilemiyor. Öte yandan 28.000'den fazla haneye de suyun kaynatılarak kullanılması uyarısı yapıldı.

Kentucky Eyaleti Valisi Andy Beshear pazartesi günkü basın toplantısında, "Kentucky'nin tamamında farklı bölgelerde hala su birikimi var" dedi. Eyalet yetkilileri ve yerel polis, Kentucky'de bu hafta içinde daha fazla kar yağışı beklendiğini belirtti. Bu durumun işleri zorlaştırabileceği kaydedilerek, yollardan uzak durulması uyarısı yapıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin orta kesimindeki Ovalar bölgesinden Batı Virginia'ya kadar olan bölgedeki 34 milyon kişi için kış uyarısı yaptı. Buna göre bu hafta ABD'de etkili olacak kar fırtınası, salı günü Kentucky'ye kar getirecek. Fırtına, çarşamba günü Tennessee'ye, oradan da Virginia ve Kuzey Carolina'ya geçerek perşembe günü kıyıdan uzaklaşacak.

Fırtına başlamadan önce eyalette olağanüstü hal ilan eden Beshear, afet yardım çalışmaları için yaptığı talebin Başkan Donald Trump tarafından onaylandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kentucky, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kentucky'de Sel Felaketi: 11 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:22:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kentucky'de Sel Felaketi: 11 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.