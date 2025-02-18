Kentucky'de Sel Felaketi: 11 Ölü

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CHICAGO, 18 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin orta-batı kesiminde yer alan Kentucky eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli hava koşullarının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

PowerOutage.us internet sitesine göre pazartesi sabahı itibarıyla 14.000'den fazla haneye elektrik, 17.000'den fazla haneye ise su verilemiyor. Öte yandan 28.000'den fazla haneye de suyun kaynatılarak kullanılması uyarısı yapıldı.

Kentucky Eyaleti Valisi Andy Beshear pazartesi günkü basın toplantısında, "Kentucky'nin tamamında farklı bölgelerde hala su birikimi var" dedi. Eyalet yetkilileri ve yerel polis, Kentucky'de bu hafta içinde daha fazla kar yağışı beklendiğini belirtti. Bu durumun işleri zorlaştırabileceği kaydedilerek, yollardan uzak durulması uyarısı yapıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin orta kesimindeki Ovalar bölgesinden Batı Virginia'ya kadar olan bölgedeki 34 milyon kişi için kış uyarısı yaptı. Buna göre bu hafta ABD'de etkili olacak kar fırtınası, salı günü Kentucky'ye kar getirecek. Fırtına, çarşamba günü Tennessee'ye, oradan da Virginia ve Kuzey Carolina'ya geçerek perşembe günü kıyıdan uzaklaşacak.

Fırtına başlamadan önce eyalette olağanüstü hal ilan eden Beshear, afet yardım çalışmaları için yaptığı talebin Başkan Donald Trump tarafından onaylandığını söyledi.