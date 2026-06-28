Kentucky'de Şiddetli Yağışlar: 4 Ölü - Son Dakika
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Kentucky'de Şiddetli Yağışlar: 4 Ölü

28.06.2026 10:15
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Kentucky'de etkili olan sellerde 4 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Kentucky ve Indiana eyaletlerinin bazı bölgeleri için ani sel uyarısı yayımladı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde Madison ve Jackson bölgelerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Eyalette 12 yolun sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bilgisini veren Beshear, bölge sakinlerine dikkatli olmaları, karanlık veya görüşün kısıtlı olduğu vakitlerde araç sürmemeleri çağrısında bulundu.

Madison bölgesi yetkililerinden Carlos Coyle, selde mahsur kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, bazı bölgelere henüz ulaşılamadığını ifade etti.

Bullitt bölgesinde ise acil durum yetkilileri, kırsal bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölge sakinlerine tahliye talimatı verdi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Kentucky, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

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