ABD'nin Kentucky eyaletinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Evdeki saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten polis, durumu ağır 3 yaralının da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Polis, kaçmaya çalışırken arabasıyla kaza yapan saldırganın kendisini vurmuş halde bulunduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Kentucky'de silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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