Kenya'da 70 Yabancı Uyruklu Kurtarıldı

Kenya polisi, insan kaçakçıları tarafından Nairobi'de bir evde alıkonulan, çoğu Etiyopyalı 70 yabancı uyrukluyu kurtardığını duyurdu.

Kenya polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ihbar üzerine Ruai bölgesindeki bir evde alıkonulan 66 Etiyopyalı ile 4 Eritrelinin kurtarıldığını bildirdi.

Olayla bağlantılı bir Kenyalının insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.