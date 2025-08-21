Kenya'da Açlık Tarikatı Soruşturmasında 5 Ceset Bulundu - Son Dakika
Kenya'da Açlık Tarikatı Soruşturmasında 5 Ceset Bulundu

21.08.2025 23:19
Kilifi bölgesinde açlık tarikatı soruşturmasında 5 ceset çıkarıldı, çalışmalar devam ediyor.

Kenya'da "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında Kilifi bölgesinde yürütülen yeni çalışmalar sonucu 5 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Şakahola Ormanı'nda yüzlerce kişinin ölümüne yol açan "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturmanın yankıları sürüyor.

Yetkililer, Kilifi kasabasının Kwa Binzaro köyünde sürdürülen çalışmalar kapsamında 6 mezardan 5 ceset çıkarıldığını, cesetlere dair kimlik tespiti çalışmasının başlatıldığını bildirdi.

Patolog Dr. Richard Njoroge ekiplerle birlikte kazma çalışmalarına başladıklarını belirterek, 5 cesedin çıkarıldığını doğruladı.

Njoroge, 27 şüpheli mezar daha olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Bugün altı mezardan beşinin cesedini bulduk ve ayrıca o bölgede, yüzeyin farklı yerlerine dağılmış 10 farklı ceset parçası da bulduk." dedi.

Çalışmaların sonraki günlerde de devam edeceğini söyleyen Njoroge, daha fazla ceset bulmayı beklediklerini belirtti.

Tarikat lideri hakkında Nisan 2023'te soruşturma başlatılmıştı

Nisan 2023'te "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie hakkında kilise cemaatine, aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin bulunduğu Şakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı.

Operasyonlarda tarikatın elinden yaklaşık 100 kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

