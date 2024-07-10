Kenya'da altın madeninde göçük: 5 işçi hayatını kaybetti

Kenya'da altın madeninde göçük altında kalan 5 işçi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin batısında Tanzanya sınırında bulunan Migori bölgesindeki altın madeninde göçük meydana geldi.
Toprak altında kalan 5 işçi hayatını kaybetti.
Göçük sırasında 18 işçinin bulunduğu madendeki 13 işçi kurtuldu, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hükümet, kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
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