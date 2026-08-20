Kenya'da Fil Ölümleri Artıyor - Son Dakika
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Kenya'da Fil Ölümleri Artıyor

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Amboseli Milli Parkı çevresinde son haftalarda 17 fil öldü, tarım ilaçları suçlanıyor.

Kenya'nın güneyindeki Amboseli Milli Parkı'nın dış kesimlerinde bulunan Kitenden Koruma Alanı'nda genç bir erkek filin yere yığılarak hayatını kaybetmesinin ardından bölgede son birkaç haftada ölen fil sayısı 17'ye çıktı.

Bölgedeki koruma görevlileri, fil ölümlerinin devam ettiğini ve hayvanlarda ayağa kalkamama, kısmi felç ve solunum güçlüğü gibi benzer belirtiler gözlemlediklerini bildirdi.

Son ölümle birlikte Amboseli Milli Parkı ve çevresinde ölen fil sayısı 17'ye yükselirken, vakaların tarım ilaçlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı bölgedeki tartışmanın odağını oluşturuyor.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS), 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, son birkaç hafta içinde 16 filin öldüğünü ve ilk incelemelerin ölümlerin yakındaki domates tarlalarında kullanılan tarım ilaçlarından kaynaklanan zehirlenmeyle bağlantılı olabileceğini duyursa da ölümlerin kesin nedeni ve zehirli maddenin kaynağı henüz belirlenemedi.

Bölgedeki domates üreticilerinden Nanyu Oldikirr, tarım ilaçlarının fil ölümlerine neden olduğu iddiasını reddederek, "Uzun yıllardır çiftçilik yapıyoruz ancak fillerin ölümüne neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Tarım ilaçlarında sorun olsaydı, çocukluğumuzdan beri bu domatesleri yiyen biz ve hayvanlarımız da etkilenirdi. Bu nedenle iddianın doğru olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Olgulului Topluluğu Yaban Hayatı Korucularının Operasyon Sorumlusu Patrick Papatiti de ölümlerin nedeninin henüz kesinleşmediğini belirterek, kapsamlı inceleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Tanzanya sınırı ve Kilimanjaro Dağı yakınlarında bulunan Amboseli, Kenya'nın başlıca fil yaşam alanlarından ve en önemli turizm merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'da Fil Ölümleri Artıyor - Son Dakika

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