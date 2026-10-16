Kenya'da ikinci Ebola vakası, ilk hastayla temas eden akrabasında tespit edildi - Son Dakika
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Kenya'da ikinci Ebola vakası, ilk hastayla temas eden akrabasında tespit edildi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kenya'da ikinci Ebola vakasının doğrulandığını ve salgının kontrol altına alınmasına yönelik çabalara desteğin sürdüğünü açıkladı. İkinci vakanın, 5 Ekim'de yaşamını yitiren ilk vakayla temas etmiş bir akrabası olduğu öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ikinci Ebola vakasının tespit edildiği Kenya'da salgının kontrol altına alınmasına yönelik çabalara desteğin sürdürüldüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi haber portalı olan BM Haberleri (UN News) isimli internet sitesinde yer alan habere göre DSÖ, Kenya'da ikinci Ebola vakasını doğruladı.

DSÖ Kenya Temsilcisi Neema Rusibamayila Kimambo, Kenya Sağlık Bakanlığının yeni vakayı doğrulamasının ardından yaptığı açıklamada, "Temaslı kişilerin listelenmesini ve karantinaya alınmasını sağlamak için bu önemli adımı attığı için hükümeti tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kimambo, Kenya'nın Ebolayı kontrol altına alma çabalarına desteği sürdürdüklerini belirtti.

Ebola tespit edilen ikinci kişinin, Kenya'daki ilk vakayla temas eden bir akrabası olduğu öğrenildi.

Kenya'da Ebola tespit edilen ilk kişi 5 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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