Kenya'da Metodist Kilisesi Skandalı: 4,6 Milyon Dolar Zimmet

Kenya'da bağımsız bir denetleme kurumu, Metodist Kilisesinin üst düzey yöneticilerinin, sahte makbuzlar, hayali tedarikçiler ve projelerle 600 milyon Kenya şilinini (4,6 milyon dolar) ve diğer kaynakları harcadığını ortaya çıkardı.

Kenya'da faaliyet gösteren bağımsız bir denetim ve danışmanlık firması olan Ronalds LLP ve kilise tarafından atanan yedi kişilik komite, Metodist Kilisesinin tarihindeki en büyük skandalı ortaya koydu.

İnceleme sonucunda, Metodist Kilisesinin üst düzey yöneticilerinin, 4,6 milyon doları ve kaynakları uygunsuz şekilde kullandıkları ve zimmetlerine geçirdikleri görüldü.

Kenya'nın Daily Nation gazetesinde yayımlanan inceleme sonuçlarına göre, denetim sırasında hibe anlaşmaları, proje raporları ve katılımcı listeleri bulunamadı.

Bu belgelerin, projelerin bağışçı anlaşmalarına uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini ispatlamak için gerekli olduğu vurgulanan raporda, kuraklıkla mücadele eden topluluklara gönderilmesi gereken gıda yardımlarının sistematik olarak başka yerlere yönlendirildiği, sahte makbuzlar, hayali tedarikçiler ve projelerle karmaşık bir plan yürütüldüğü ifade edildi.

Raporda, gıda yardımlarının çalınıp satıldığı ve hayali şirketlere ödemeler yapıldığı belirtildi.

Kiliseye yapılan incelemenin, ülkedeki dini kuruluşların bağış ve halk katkılarını yönetme biçimlerine yönelik artan denetim ve eleştirilerin yaşandığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Kenya Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, henüz resmi bir soruşturma başlatıp başlatmayacağına dair açıklama yapmadı.

Hukuk uzmanları ise denetim raporunun dolandırıcılık, hırsızlık ve görev suistimal gibi suçlamalarla cezai işlem için yeterli kanıtı sunduğunu belirtti.