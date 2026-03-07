Kenya'da Sel Felaketi: 23 Ölü

PORT Kenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Kenya Ulusal Polis Teşkilatından (NPS) yapılan yazılı açıklamada, dün gece boyunca etkili olan şiddetli yağışların başkent Nairobi'nin çeşitli bölgelerinde sellere neden olduğu belirtildi.

Sellerin şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybetmesine, maddi hasara, bazı yolların kapanmasına ve çok sayıda kişinin yerinden edilmesine yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, NPS'nin diğer paydaş kurumlarla koordinasyon içinde, acil duruma hızla müdahale ederek gece boyunca arama ve kurtarma operasyonları yürüttüğü aktarılarak, bu çalışmalar sonucunda farklı noktalardan 29 kişinin başarıyla kurtarıldığı da kaydedildi.

Nairobi Polis Komutanı George Seda, yerel Radio Citizen haber sitesine yaptığı açıklamada, sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yaparak, sel, taşkın ve ulaşımda aksama riskinin artabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruto'dan sel felaketiyle ilgili açıklama

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, "Nairobi'nin bazı bölgelerinde ve ülkemizin diğer çeşitli kesimlerinde devam eden sel felaketi, birçok aile için büyük bir sıkıntıya yol açmış, trajik can kayıplarına, insanların yerlerinden edilmesine ve evlerin, mülklerin ve geçim kaynaklarının zarar görmesine neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Hükümetin selden etkilenen her vatandaşla dayanışma içinde olduğunu aktaran Ruto, daha fazla acının yaşanmasını önlemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçildiğini kaydetti.