Kenya'da Sel Felaketi: 23 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenya'da Sel Felaketi: 23 Ölü

07.03.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nairobi'deki şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi, arama kurtarma devam ediyor.

PORT Kenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Kenya Ulusal Polis Teşkilatından (NPS) yapılan yazılı açıklamada, dün gece boyunca etkili olan şiddetli yağışların başkent Nairobi'nin çeşitli bölgelerinde sellere neden olduğu belirtildi.

Sellerin şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybetmesine, maddi hasara, bazı yolların kapanmasına ve çok sayıda kişinin yerinden edilmesine yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, NPS'nin diğer paydaş kurumlarla koordinasyon içinde, acil duruma hızla müdahale ederek gece boyunca arama ve kurtarma operasyonları yürüttüğü aktarılarak, bu çalışmalar sonucunda farklı noktalardan 29 kişinin başarıyla kurtarıldığı da kaydedildi.

Nairobi Polis Komutanı George Seda, yerel Radio Citizen haber sitesine yaptığı açıklamada, sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yaparak, sel, taşkın ve ulaşımda aksama riskinin artabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruto'dan sel felaketiyle ilgili açıklama

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, "Nairobi'nin bazı bölgelerinde ve ülkemizin diğer çeşitli kesimlerinde devam eden sel felaketi, birçok aile için büyük bir sıkıntıya yol açmış, trajik can kayıplarına, insanların yerlerinden edilmesine ve evlerin, mülklerin ve geçim kaynaklarının zarar görmesine neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Hükümetin selden etkilenen her vatandaşla dayanışma içinde olduğunu aktaran Ruto, daha fazla acının yaşanmasını önlemek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Politika, Nairobi, Güncel, Kenya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Sel Felaketi: 23 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 00:12:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Kenya'da Sel Felaketi: 23 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.