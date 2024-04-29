Kenya'da Şiddetli Yağış ve Seller Ölümlere Yol Açtı

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GARRİSA, 29 Nisan (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 500 kilometre doğusundaki Garissa'dan başkente doğru giderken sular altında kalan bir yoldan tekneyle geçen bölge halkı, 28 Nisan 2024.

Kenyalı yetkililer Pazar günü şiddetli yağış ve yıkıcı sellerin etkisiyle, daha fazla ölüm ve maddi hasarın meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Polise göre, yaşanan afetler sonucu 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan birçok kişinin azgın sel sularına kapılarak kaybolması nedeniyle bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor. (Fotoğraf: Stephen Ingati/Xinhua)