Kenya'da Şiddetli Yağışlar ve Sellerin Yol Açtığı Felakette Ölü Sayısı 238'e Yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da Şiddetli Yağışlar ve Sellerin Yol Açtığı Felakette Ölü Sayısı 238'e Yükseldi

Kenya'da Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi. Ayrıca 75 kişi de hala kayıp durumda. Ülke genelinde 286.011 kişi şiddetli yağışlar ve sellerden etkilendi. Yolların ve köprülerin sular altında kalması nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım sağlanamazken, ticaret aksadı ve okulların açılması süresiz olarak ertelendi.

08.05.2024 13:56  Güncelleme: 14:09
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KİSUMU, 8 Mayıs (Xinhua) -- Kenya'da Mart ayından bu yana şiddetli yağışların tetiklediği yıkıcı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi, 75 kişi ise halen kayıp.

Kenya hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura Salı günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde sekiz kişinin daha şiddetli sellerde hayatını kaybettiğini söyledi.

Mwaura, 47.000 hanenin yerinden olduğunu ve ülke genelinde toplam 286.011 kişinin şiddetli yağışlar ve selden etkilendiğini bildirdi.

Sözcü, hükümetin selden etkilenenlerin hayatlarını korumaya kararlı olduğunu ve yerinden edilen insanları barındırmak için ev kurma sürecinde olduğunu belirtti.

Öte yandan yolların ve köprülerin sular altında kalması nedeniyle ülkenin bazı bölgeleri ulaşıma kapandı ve binlerce bölge sakini mahsur kaldı. Bu durum ülke genelinde ticaretin aksamasına neden olurken okulların yeniden açılması ise süresiz olarak ertelendi.

Kaynak: Xinhua

Kenya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Şiddetli Yağışlar ve Sellerin Yol Açtığı Felakette Ölü Sayısı 238'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da Şiddetli Yağışlar ve Sellerin Yol Açtığı Felakette Ölü Sayısı 238'e Yükseldi - Son Dakika
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