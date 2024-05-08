Kenya'da Şiddetli Yağışlar ve Sellerin Yol Açtığı Felakette Ölü Sayısı 238'e Yükseldi

Güncel

KİSUMU, 8 Mayıs (Xinhua) -- Kenya'da Mart ayından bu yana şiddetli yağışların tetiklediği yıkıcı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi, 75 kişi ise halen kayıp.

Kenya hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura Salı günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde sekiz kişinin daha şiddetli sellerde hayatını kaybettiğini söyledi.

Mwaura, 47.000 hanenin yerinden olduğunu ve ülke genelinde toplam 286.011 kişinin şiddetli yağışlar ve selden etkilendiğini bildirdi.

Sözcü, hükümetin selden etkilenenlerin hayatlarını korumaya kararlı olduğunu ve yerinden edilen insanları barındırmak için ev kurma sürecinde olduğunu belirtti.

Öte yandan yolların ve köprülerin sular altında kalması nedeniyle ülkenin bazı bölgeleri ulaşıma kapandı ve binlerce bölge sakini mahsur kaldı. Bu durum ülke genelinde ticaretin aksamasına neden olurken okulların yeniden açılması ise süresiz olarak ertelendi.